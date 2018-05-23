Студенты против фан-зоны

Студенты МГУ и нескольких других вузов Москвы протестуют против возведения на Воробьёвых горах фан-зоны к чемпионату мира. По их словам, строительство ведётся на территории сразу двух объектов культурного наследия. 25 тысяч фанатов в течение месяца могут не только сорвать учебный и научный процесс, но и нанести серьёзный ущерб памятникам садово-паркового искусства. Протестующие в руках несли ветки деревьев, уже срубленных для строительства фан-зоны. Студенты заявляют, что руководство МГУ не желает выслушать их мнение и, более того, чинит препятствия акциям протеста.