В дело об организации договорных матчей на Украине могут быть вовлечены 35 футбольных клубов. Накануне национальная полиция провела около пятидесяти обысков в девяти областях страны. Под подозрением - 5 клубов украинской Премьер-лиги: "Ворскла", "Заря", "Александрия", "Олимпик" и "Зирка". Решение об исходе матчей в стране годами решали члены 5 организованных преступных групп.
Договорные матчи на Украине
Договорные матчи на Украине
"Сегодня у нас есть первые результаты расследования. Но работа будет продолжена. Мы хотим продемонстрировать украинским официальным лицам, а также нашим европейским друзьям и партнерам, что в нашей стране не будет договорных матчей. Мы за честную игру, честный футбол", заявил замглавы Национальной полиции Украины Игорь Купранец.
Всего в деле могут быть замешены 328 человек - президентов клубов, игроков, тренеров.
"Конечно же, хочу сказать что это только начало очищения украинского футбола", - заявил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.
Масштабную операцию полиция провела всего за несколько дней до финала Лиги чемпионов в Киеве, в котором встретятся испанский "Реал" и английский "Ливерпуль".