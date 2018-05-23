Профессиональный адвокат Джузеппе Конте, получивший мандат на формирование правительства Италии, пообещал стать "защитником всех итальянцев". Об этом он заявил после встречи с президентом Серджо Маттареллой, который официально предложил ему возглавить кабинет. Кандидатуру Конте в качестве премьера ранее выдвинули партии "Движение "5 звезд" и "Лига", которые войдут в коалиционное правительство.
Италия: Джузеппе Конте сформирует кабинет
Италия: Джузеппе Конте сформирует кабинет
Джузеппе Конте: "Я осведомлен о необходимости подтвердить европейскую и международную позицию Италии. Правительство немедленно займется текущими переговорами по вопросам европейского бюджета, банковского союза и реформы, касающейся прав на получение статуса беженца".
В ближайшие дни Джузеппе Конте вернется к президенту, чтобы представить конкретные предложения по составу кабинета министров. Далее назначается день принесения присяги и голосования о вотуме доверия в парламенте.