Еврокомиссия рекомендует

Европейская комиссия представила свои рекомендации по странам ЕС. Среди прочего, она призывает Рим продолжить снижение бюджетного дефицита и госдолга. Ранее пришедшие к власти в Италии евроскептики согласовали правительственную программу, которая предусматривает отказ от курса жесткой экономии, предписанного Евросоюзом. Брюссель опасается, что это приведет к финансовой нестабильности в стране, а возможно и кризису всей еврозоны.