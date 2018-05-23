Еврокомиссия рекомендует

Европейская комиссия представила свои рекомендации по странам ЕС. Среди прочего, она призывает Рим продолжить снижение бюджетного дефицита и госдолга. Ранее пришедшие к власти в Италии евроскептики согласовали правительственную программу, которая предусматривает отказ от курса жесткой экономии, предписанного Евросоюзом. Брюссель опасается, что это приведет к финансовой нестабильности в стране, а возможно и кризису всей еврозоны.
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"Наши рекомендации ясны: мы ждем от Италии снижения госдолга. Это второй по величине госдолг среди стран ЕС после Греции", - говорит вице-председатель Европейской комиссии по вопросам евро- и социального диалога Валдис Домбровскис.
Его размер составляет почти 132% ВВП. При том, что по правилам ЕС он не должен превышать 60%.
Чтобы выйти из сложной экономической ситуации новые власти, в свою очередь, требуют у Брюсселя снять всякого рода ограничения, а у Европейского центробанка - списать 250 миллиардов евро долга. В обратном случае, они грозятся покинуть еврозону.