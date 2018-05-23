Спор о праве ирландок на аборт

В преддверии пятничного референдума в Ирландии, на котором граждане страны решат судьбу 8 -ой поправки к конституции, дебаты о запрете абортов не утихают, а, наоборот, - становятся острее.

Те, кто выступает за право на прерывание нежелательной беременности и те, кто против, обвиняют друг друга распространении фейковых новостей и манипуляциях общественным мнением в соцсетях и СМИ.

Накануне активисты из лагеря противников абортов выступили с заявлением о том, что поправка, которую могут отменить, - защищает детей с синдромом Дауна. Этот аргумент вызвал критику со стороны общественности и родителей “солнечных” детей. Вот, что говорит один из них:

"Делать акцент на детях, которые выглядят уязвимыми, на людях с синдромом Дауна, выставляя их жертвами, - не очень-то целесообразно. Это не соответствует действительности. Я и другие родители, мы считаем, что нет никакой пользы в том, что наших детей показывают исключительно в этом контексте. Мы против подобной рекламы. Я бы хотел, чтобы таких детей, как, например, мой ребенок, можно было чаще видеть в мультфильмах и телевизионных шоу".

Противник отмены 8-ой поправки утверждают, что Ирландию ждет участь других европейских стран, где беременность прерывается в 90 а то и 100 процентах случаев обнаружения наследственных заболеваний. А это, по их мнению, непременно скажется на демографической ситуации в стране.