Вспоминая Филипа Рота

Ушёл из жизни Филип Рот - классик современной американской литературы, который за свою полувековую писательскую карьеру издал десятки книг, получил множество наград, включая Букеровскую и Пулитцеровскую премии.

Социальные сети пестрят скорбными высказываниями об утрате "гения мысли и слова"; признаниями в любви к его творчеству; цитатами из его интервью, полных порою резких, критичных замечаний. Звучали они и в адрес нынешнего президента США. Доставалось Трампу от Рота и за "скудный словарный запас из 77 слов", и за "пустую идеологию", и за "манию величия".