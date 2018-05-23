Вспоминая Филипа Рота

Ушёл из жизни Филип Рот - классик современной американской литературы, который за свою полувековую писательскую карьеру издал десятки книг, получил множество наград, включая Букеровскую и Пулитцеровскую премии.
Социальные сети пестрят скорбными высказываниями об утрате "гения мысли и слова"; признаниями в любви к его творчеству; цитатами из его интервью, полных порою резких, критичных замечаний. Звучали они и в адрес нынешнего президента США. Доставалось Трампу от Рота и за "скудный словарный запас из 77 слов", и за "пустую идеологию", и за "манию величия".
"Провокационными" называют многие произведения Филипа Рота. В одних он не без пафоса рассуждал о роли истории, в других - скромно повествовал о собственном опыте. Но лейтмотивом творчества литератора - выходца из семьи еврейских иммигрантов из Восточной Европы - чаще всего было противостояние современного и традиционного образов жизни американских евреев.
Об этом - книга, за которую в 1998 году он получил Пулитцера. "Американская пастораль" и ещё около десяти романов Рота были экранизированы.
"Я думаю, в конце концов, наступает время, когда пропадает магия. Не знаю, насколько это благостно или наоборот, но многие перестают писать в определённом возрасте. А если они продолжают, то, похоже, пишут не очень хорошо. Поэтому нужно уметь вовремя остановиться", - так говорил сам писатель.
Точку в своей литературной карьере Филип Рот поставил романом "Немезида" - за восемь лет до своей кончины.