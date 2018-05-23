Ввысь - за булочками

На острове Ченг Чау проходит знаменитый Фестиваль булочек. Главная традиция этого древнего китайского праздника связана с 14-метровыми бамбуковыми "башнями", которые и украшают сладкой выпечкой для добрых духов. Правда, на одной из них булочки вовсе не съедобные, а пластиковые: местные жители соревнуются, кто сможет забраться на самый ее верх и по пути собрать наибольшее их количество за ограниченное время. В этом году самым ловким среди мужчин оказался Квок Ка-мин, среди женщин - Ву Винг-ю. В 1978 году данные соревнования попали под запрет после того, как в ходе одного из фестивалей "башня" рухнула. Ранены были около сотни человек. Но в 2005 году местные власти разрешили вновь проводить соревнования при условии, что меры безопасности будут повышены, а участники будут заранее проходить специальную подготовку для альпинистов.