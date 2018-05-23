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Германия

Бременский скандал из-за мигрантов

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Бременский скандал из-за мигрантов

Бременский скандал из-за мигрантов
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Филиал миграционного ведомства в Бремене прекращает приём и рассмотрение заявок на получение статуса беженца. Такое решение приняло в среду МВД Германии по результатам внутренней проверки, которая подтвердила подозрения в махинациях при предоставлении убежища мигрантам.

"Доверие к качеству работы бременского бюро серьёзно подорвано", - говорится в официальном заявлении Министерства внутренних дел. Его глава, Хорст Зеехофер отметил, что нарушения выявлены в работе и других отделений.

Поводом для масштабной проверки послужил скандал, разразившийся в прошлом месяце. В СМИ появилась информация о том, что бывшая сотрудница бременского филиала с 2013 по 2016 годы одобрила свыше тысячи ходатайств о получении статуса беженца, не имея на то всех необходимых законных оснований. Немецкая прокуратура выясняет, получала ли чиновница за эти действия финансовое вознаграждение.

Германия перепроверит беженцев | Euronews

"Мы продолжаем проверять все принятые бременским отделением решения. Это около 18 000 дел, которые включают все процессуальные действия, начиная с 2000 года", - заявила журналистам Ютта Кордт, глава Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF).

Расследование ведётся в отношении ряда сотрудников и руководящих работников бюро Бремена, а также самой Кордт. Её подозревают в пособничестве незаконному пребыванию ряда лиц на территории страны.