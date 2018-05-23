Бременский скандал из-за мигрантов

Филиал миграционного ведомства в Бремене прекращает приём и рассмотрение заявок на получение статуса беженца. Такое решение приняло в среду МВД Германии по результатам внутренней проверки, которая подтвердила подозрения в махинациях при предоставлении убежища мигрантам.

"Доверие к качеству работы бременского бюро серьёзно подорвано", - говорится в официальном заявлении Министерства внутренних дел. Его глава, Хорст Зеехофер отметил, что нарушения выявлены в работе и других отделений.

Поводом для масштабной проверки послужил скандал, разразившийся в прошлом месяце. В СМИ появилась информация о том, что бывшая сотрудница бременского филиала с 2013 по 2016 годы одобрила свыше тысячи ходатайств о получении статуса беженца, не имея на то всех необходимых законных оснований. Немецкая прокуратура выясняет, получала ли чиновница за эти действия финансовое вознаграждение.

"Мы продолжаем проверять все принятые бременским отделением решения. Это около 18 000 дел, которые включают все процессуальные действия, начиная с 2000 года", - заявила журналистам Ютта Кордт, глава Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF).

Расследование ведётся в отношении ряда сотрудников и руководящих работников бюро Бремена, а также самой Кордт. Её подозревают в пособничестве незаконному пребыванию ряда лиц на территории страны.