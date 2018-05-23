Зачем интернет сайтам мои данные и почему они всё время задают мне об этом вопросы?

Если вы живете в Европейском Союзе, возможно, вы заметили, что многие сайты на интернете теперь спрашивают у вас разрешение на использование ваших личных данных.

Возможно, вы даже получили электронные сообщения об этом, или столкнулись с сообщениями при входе на веб-сайты.

Что происходит?

Европейский союз вводит в действие 25 мая 2018 года Положение об общей защите данных, также известное по сокращению GDPR. Это требует от компаний, которые собирают информацию о вас, всякий раз получать на это ваше разрешение.

Значит раньше они собирали информацию без моего ведома?

Это не совсем так. Возможно, вы давали согласие на использование личных данных в режиме онлайн или даже в на бумаге (на выставках или в ходе других мероприятий). Также вполне возможно, что разрешение на использование информации о вас получило подтверждение, когда вы при посещении веб-сайта дали согласие на установку "куки" (cookie).

Правила ЕС требуют от компаний сообщать вам, когда они используют файлы cookie для отслеживания или регистрации ваших действий на их сайте. Вероятно, вы уже видели уведомления, подобные тем, которые использует Euronews.

Но руководство Евросоюза посчитало, что постановка вопроса о "куки" не справедлива, поскольку у пользователя фактически нет никакого выбора: либо дай согласие на сбор данных, либо ты должен покинуть сайт.

Новые правила требуют, чтобы веб-сайты предоставляли пользователям возможность решать, какими данными они готовы поделиться, а какими нет, не мешая им при этом просматривать конкретный сайт.

Зачем компаниям мои личные данные?

Существует ряд причин. Например, в Euronews мы используем данные о том, что люди читают на нашем сайте и сколько времени они тратят на просмотр видео, при дальнейшем принятии наших редакционных решений. Без этой информации мы не знали бы, какие темы интересны нашей аудитории.

Мы также используем информацию о поведении пользователя, чтобы улучшить дизайн наших страниц.

А поскольку Euronews полагается на рекламу для финансирования своей работы, мы используем данные о нашей аудитории, чтобы убедиться, что они видят рекламу, которая может быть релевантна их интересам.

Другие компании собирают данные по разным причинам: например, потому, что они хотят знать, кому отправлять те или иные рекламные предложения, как помочь зарегистрировать гарантию на товары или услуги или как рассчитать страховую премию.

Что мне теперь делать?

Новые правила дают вам право, как потребителю, решать, какой информацией вы хотите поделиться и с кем. Вы можете сами выбрать, кому вы доверяете свою личную информацию, и вы можете точно видеть, какие данные остаются в руках владельца того или иного интернет-сайта.