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Карло Анчелотти - главный тренер "Наполи"

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Карло Анчелотти - главный тренер "Наполи"

Карло Анчелотти - главный тренер "Наполи"
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58-летний специалист Карло Анчелотти стал главным тренером итальянского футбольного клуба "Наполи". Об этом сообщила пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на три года. На посту наставника команды Анчелотти сменил Маурицио Сарри, который руководил "Наполи" с 2015 года.

В прошлом сезоне Анчелотти привел к победе в чемпионате Германии мюнхенскую "Баварию"; 28 сентября он был отправлен в отставку после поражения от ПСЖ со счетом 0:3 в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Анчелотти в качестве главного тренера работал, в частности, в английском "Челси", испанском "Реале", итальянском "Милане", французском "Пари Сен-Жермен".

Агентства • AFP, RWS, TASS