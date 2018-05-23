58-летний специалист Карло Анчелотти стал главным тренером итальянского футбольного клуба "Наполи". Об этом сообщила пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на три года. На посту наставника команды Анчелотти сменил Маурицио Сарри, который руководил "Наполи" с 2015 года.
Карло Анчелотти - главный тренер "Наполи"
Карло Анчелотти - главный тренер "Наполи"
В прошлом сезоне Анчелотти привел к победе в чемпионате Германии мюнхенскую "Баварию"; 28 сентября он был отправлен в отставку после поражения от ПСЖ со счетом 0:3 в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Анчелотти в качестве главного тренера работал, в частности, в английском "Челси", испанском "Реале", итальянском "Милане", французском "Пари Сен-Жермен".