Прощай, Филип Рот

Филип Милтон Рот родился 19 марта 1933 года в городе Ньюарк, штат Нью-Джерси, в семье иммигрантов из Галиции. Окончил Бакнеллский университет в 1954 году. Три года преподавал литературу в Чикагском университете, писал рецензии на кинофильмы и телепрограммы. Впервые опубликовал сборник повестей и рассказов "Прощай, Коламбус" в 1959 году, за что был удостоен национальной книжной премии.

Первый роман Рота «Наплевательство» вышел в 1962 году. Известны также российскому читателю романы "Случай Портного", "Заговор против Америки", "Обыкновенный человек" и ряд других.

У Филипа Рота был ворох литературных наград - от американской премии Пулитцера до французской премии Медичи. Кроме наиболее почетной среди них - Нобелевской премии по литературе, на которую его выдвигали практически ежегодно, но которую он так и получил. Как и всякий крупный литератор, он, рассказывая о своих героях, всегда рассказывал о себе. Об отношениях со своим отцом, всегда тяжелых, об отношениях со своим происхождением - еврейский беженец из европейской Галиции - всегда очень непростых. Из его "Американской пасторали" - романа, принесшего ему 20 лет назад Пулитцеровскую премию - явствует, что благонравная пастораль это лишь по названию.

Романы Рота были экранизированы, из них наиболее известен фильм с Энтони Хопкинсом и Николь Кидман, получивший название в российском прокате "Запятнанная репутация".

Хранитель традиций великой американской романистики скончался от сердечной недостаточности, Филипу Роту было 85 лет.