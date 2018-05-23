Известный американский писатель Филип Рот скончался в возрасте 85 лет

Скончался Филип Рот — американский писатель, автор более 25 романов, которые переведены на десятки языков. О том, что писатель умер на 86-м году жизни, сообщила газета "Нью-Йорк Таймс". Как отмечает издание, последние годы Рот жил в штатах Нью-Йорк и Коннектикут.

Филип Милтон Рот родился 19 марта 1933 года в городе Ньюарк, штат Нью-Джерси, в семье иммигрантов из Галиции. Окончил Бакнеллский университет в 1954 году. Три года преподавал литературу в Чикагском университете, писал рецензии на кинофильмы и телепрограммы. Впервые опубликовал сборник повестей и рассказов "Прощай, Колумб" в 1959 году, за что был удостоен национальной книжной премии. Первый роман Рота «Наплевательство» вышел в 1962 году. Известны также российскому читателю романы "Случай Портного", "Заговор против Америки", "Обыкновенный человек" и ряд других.

Филип Рот — лауреат Пулитцеровской премии, премии Франца Кафки (2001) и других престижных литературных наград. В знак признания литературных заслуг Рота власти его родного города Ньюарк назвали его именем одну из городских площадей.

Романы Рота были экранизированы, из них наиболее известен фильм с Энтони Хопкинсом и Николь Кидман, получивший название в российском прокате "Запятнанная репутация".