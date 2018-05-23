Трудности с электрификацией транспорта в ЕС

Евросоюз хочет в обозримом будущем перевести транспорт на электрическую тягу, что очистит воздух и ускорит развитие экономики. Но эксперты, собравшиеся на бизнес-саммите в Брюсселе, объяснили, почему на этот процесс уйдут десятилетия. Директор Британской энергосети считает нереальными планы своего правительства по быстрому выводу из эксплуатации бензиновых и дизельных автомобилей:

«В нашем автопарке оборот машин - от 5 до 10 лет - столько используются легковушки, - сказала Никола Шоу. - Грузовики и автобусы ездят дольше. Электрические модели всего этого стали появляться на рынке не так давно. По нашим расчётам, активная замена всех автопарков начнётся в начале 2020-х годов».

Евросоюз обязался ускорять сокращение выбросов в атмосферу газов, вызывающих изменения климата. Но при выработке электроэнергии приходится в основном сжигать нефтепродукты или уголь, и тем самым коптить небо. Британский инженер называет и менее заметный вред от электромобилей:

«Нет такой вещи, как машина с нулевыми выбросами, - сказал Невилл Джексон. - Такие выбросы происходят в течение всего жизненного цикла электрокара, включая извлечение из земли металла, производство аккумулятора, заводскую сборку, а затем эксплуатацию. Нужно сократить выбросы по всей цепочке, иначе, в конечном итоге, наши усилия ничего не изменят».

Ветер, солнце и другие возобновляемые источники пока не производят электричества в достаточном количестве для замены ископаемых источников. Консультант индийской автомобестроительной компании Тата Motors советует европейцам смелее разрабатывать и внедрять новые виды энергетики:

«Нужно задуматься о том, что является элементом риска, - сказал Анант Кришнан. - Мы все хотим обращаться с планетой по-доброму, но приходится добывать ресурсы и загрязнять природу. Поэтому нужно стремится к изобилию, к тому, чтобы стоимость энергии была равна нулю. Тогда изменится наше поведение. И это - стимул для инноваций, перехода на чистые технологии, в том числе, транспортные, и защиты окружающей среды.