Всё о Европейской Премии Лидерства

Какие личности становятся источником вдохновения и стимулом к действию для тысяч европейцев? Европейская Премия Лидерства создана для того, чтобы ответить на этот вопрос. В мае 2018 года она была присуждена впервые. Вместе с Европейским деловым саммитом (European Business Summit) телеканал euronews отмечает выдающийся вклад, который вносят европейцы в мир бизнеса, политики и инноваций.