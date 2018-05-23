Какие личности становятся источником вдохновения и стимулом к действию для тысяч европейцев? Европейская Премия Лидерства создана для того, чтобы ответить на этот вопрос. В мае 2018 года она была присуждена впервые. Вместе с Европейским деловым саммитом (European Business Summit) телеканал euronews отмечает выдающийся вклад, который вносят европейцы в мир бизнеса, политики и инноваций.
Всё о Европейской Премии Лидерства
Всё о Европейской Премии Лидерства
Церемония награждения прошла в прямом эфире канала "Евроньюс" вечером 23 мая.
О наградах в разных категориях
За месяц до вручения премии Euronews и European Business Summit предложили широкой публике поучаствовать в отборе кандидатов в следующих областях:
•Европейский лидер года
•Европейский предприниматель года
•Европейский исполнительный директор года
•Европейский инноватор года
•Европейская личность года
После окончания публичного голосования 31 марта в каждой категории осталось по три кандидата. Окончательное решение примет экспертное жюри, где телеканал euronews представляет наш спецкорр Джереми Уилкс. Результаты будут объявлены во время церемонии в прямом эфире.
Специальная премия
Телеканал euronews пригласил президента Европейского Парламента Антонио Таяни для вручения специальной премии в память о мальтийской журналистке Дафне Каруане Галиция, убитой в октябре 2017 года. Ее сыновья приглашены на церемонию для получения награды.
Время и место церемонии награждения
Церемония награждения состоялась 23 мая 2018 года, в рамках Европейского делового саммита.
Победители были объявлены во время гала-ужина, который был организован во Дворце "Эгмонт" в Брюсселе. Для тех, кто не приобрёл входной билет, церемония награждения транслировалась в прямом эфире на канале euronews и на сайте euronews.com. Для поиска информации в социальных сетях вы можете использовать хештег #ELA18.
Лауреаты Европейской премии лидерства за 2018 год
В Брюсселе объявлены имена лауреатов премии этого года в следующих категориях:
Европейский лидер года
Лауреатом премии становится - президент Франции Эммануэль Макрон.
Европейский предприниматель года
Лауреатом премии становится - Бойан Слат, молодой основатель компании Ocean Clean Up, которая занимается амбициозным проектом по очистке мирового океана от пластикового мусора.
Европейский исполнительный директор года
Лауреатом премии становится - Эдита Котсик, основатель и руководитель компании "Сидлей", которая помогает пациентам устанавливать диагноз с помощью электронного браслета.
Европейский инноватор года
Лауреатом премии становится - Кристиан Имра из Венгрии, изобретатель электронных очков для слабовидящих, которые переводят для пользователя изображения в устную речь.
Европейская личность года
Лауреатом премии становится - Флорин Бадита, румынский активист в борьбе с коррупцией, основатель НПО Corruption Kills ("Коррупция убивает")