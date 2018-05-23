Надежда на вакцину: в ДРК пытаются сдержать вирус Эбола

В Демократической Республике Конго (по данным ВОЗ) уже зарегистрировано около 60 случаев болезни, вызванной вирусом Эбола. 27 человек скончались. В стране идет кампания по вакцинации против Эболы экспериментальным препаратом. Всего в ДРК завезено свыше семи с половиной тысяч доз вакцины.

По словам Питера Саламы, заместителя гендиректора ВОЗ, в эпидемиологической ситуации наступает переломный момент: "Следующие несколько недель покажут, будет ли вспышка заболевания распространяться на другие области, или мы сможем удержать ее под контролем."

Опасение вызывает тот факт, что случаи болезни отмечены не только в удаленных областях ДРК, где есть леса, но и в городе Мбандака с населением 1,5 млн. человек. Отношение людей к лихорадке Эбола еще одна проблема, с которой сталкиваются медики. В той же Мбандаке большинство жителей считают лихорадку колдовством и проклятьем. В результате больных скрывают от врачей, или же сами заболевшие отказываются от лечения.