Бундесвер: куда исчезает оружие

Автоматы, пулеметы, пистолеты и сигнальные ракеты... Армия ФРГ за последние восемь лет недосчиталась 75 единиц огнестрельного оружия и приблизительно 57 тысяч боеприпасов . Об этом сообщил журнал "Шпигель" со ссылкой на документы Бундесвера. В армии не знают, использовалось ли это оружие в уже совершенных преступлениях.

Ранее парламентарии от партии "зеленых" делали запрос в Бундесвер: их интересовало, куда делось оружие и могло ли оно попасть в руки радикально настроенных в армии солдат. Но данные были доступны только для служебного пользования во избежание "утраты доверия к работе Бундесвера".

В сентябре прошлого года сообщалось, что военная контрразведка Германии расследует около четырехсот случаев возможного проявления правого экстремизма в рядах Бундесвера. Поводом для этого стал скандал, который разгорелся после того, как в рядах Вооруженных Сил выявили правого экстремиста Франко А. Как предполагает прокуратура, он готовил террористический акт на территории ФРГ и мог иметь сообщников, в том числе в рядах вооруженных сил.