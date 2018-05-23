Стив Бэннон: "Это бунт, носящий глобальный характер"

Стив Бэннон, бывший советник Трампа, человек, которого называют одним из архитекторов выигрыша нынешнего американского лидера на выборах, был в Праге. Он участвовал в дебатах со своим политическим оппонентом Лэнни Дэвисом, также работавшим в Белом Доме и в штабе Хиллари Клинтон. Тема дебатов - "Что, черт возьми, происходит в Америке?".

Вот что он, в частности, сказал: "Происходит бунт, восстание носит глобальный характер, в Европе ситуация чуть глубже продвинулась. В Италии мы видим, как левые центристы и правые центристы участвуют в формировании правительства. И именно на примере этой страны видно, насколько глубоки корни у происходящего. Они те же, что у прихода Трампа в Белый Дом, который я бы назвал революцией".

В эти дни Бэннон - в Будапеште, на конференции "Будущее Европы". Его выступление должно состояться в среду.

О деталях - политолог Бульчу Хуняди: "Бывший главный стратег Дональда Трампа сегодня хочет стать движущей силой европейских популистов и тех, кто придерживается ультраправой идеологии, поэтому он приехал в Венгрию".

Бэннон, в августе 2016-го года ставший ключевой фигурой избирательной компании Дональда Трампа, пришел вместе с ним в Белый Дом в январе, а спустя семь месяцев был вынужден уйти в отставку.

В Венгрию его пригласили те, кто близок нынешнему кабинету министров, как полагает журналист Андраш Штумф: "Его нынешний приезд во многом уникален, поскольку посещение Будапешта - часть европейского турне Стива Бэннона, и потому, что партия Фидес - единственная из находящихся у власти мейнстримных партий, которая имеет отношение к приглашению Бэннона".

Есть и иная точка зрения на приезд Бэннона в Будапешт.

Ее формулирует политический активист Жоэльт Есэнски: "Он - любопытная фигура, не больше, но и не меньше. А ярлык "альт-райт" ему прикрепили те, кого не устраивают его взгляды. Леваки особенно любят приклеивать ярлыки, для них "альт-райт" - все, кто с ними не поет в унисон".

Выступление Стива Бэннона в среду запланировано на шесть вечера по центрально-европейскому времени.