Цукерберг: я приношу извинения за допущенные злоупотребления

Глава американской компании Facebook ответил в Брюсселе на вопросы евродепутатов. Марк Цукерберг признал допущенные утечки данных пользователей и злоупотребления ими:

«Мы не взглянули достаточно широко на нашу ответственность, - сказал он. - Это было ошибкой, и я за неё извиняюсь».

Слушания проходили в открытом режиме и транслировались в интернете. Глава крупнейшей, правоцентристской фракции Европарламента призвал отделить от соцсети некоторые приложения:

«Думаю, пора обсудить, как разбить монополию Facebook, - сказал Манфред Вебер, - потому что слишком большая власть оказалась в одних руках».

На вопрос, будет ли он выполнять европейские правила защиты данных, которые вступают в силу 25 мая, Цукерберг выразил мнение, что они не должны сдерживать прогресс:

«Какое-то регулирование важно и неизбежно, - сказал глава американской компании. - Важно осуществлять его правильно и создать нормативные рамки для защиты изобретательных людей, чтобы помочь им с инновациями. Мы не должны мешать развитию новых технологий, таких, как искуственный интеллект».

Лидер фракции либералов сказал, что цифровую либерализацию, как и свободный рынок, нельзя выпускать из-под демократического контроля:

«Вы должны спросить себя, как вас запомнят: как одного из трёх интернет-гигантов вместе со Стивом Джобсом и Биллом Гейтсом, которые обогатили наш мир и общества, - сказал Ги Верхофстадт, - или наоборот, как гения, создавшего цифрового монстра, который разрушает наши демократию и общества ».

Цукерберг обещал пресечь распространение в соцсети фальшивых новостей.

«Мы слишком поздно обнаружили российское вмешательство в выборы в США в 2016 году", сказал он и добавил, что Facebook значительно повысил защиту в периоды выборов во Франции и Германии.