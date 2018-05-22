Американская импрессионистка в Париже

Американская художница-импрессионистка Мэри Кассат посвятила свою жизнь тому, чтобы иметь право называться художником, а не "дамой, балУющейся кистью". Переехав из Америки в Париж в возрасте 22 лет, она изо всех сил пыталась пробиться на художественную сцену, которая оставалась закрытой для женщин. Большинство ее картин, отличающихся теплым колоритом, посвящены теме материнства. На выставке, которая проходит сейчас в Париже, представлены более пятидесяти ее крупных работ, включая живопись, пастели, рисунки и гравюры.