Американская художница-импрессионистка Мэри Кассат посвятила свою жизнь тому, чтобы иметь право называться художником, а не "дамой, балУющейся кистью". Переехав из Америки в Париж в возрасте 22 лет, она изо всех сил пыталась пробиться на художественную сцену, которая оставалась закрытой для женщин. Большинство ее картин, отличающихся теплым колоритом, посвящены теме материнства. На выставке, которая проходит сейчас в Париже, представлены более пятидесяти ее крупных работ, включая живопись, пастели, рисунки и гравюры.
Американская импрессионистка в Париже
Американская импрессионистка в Париже
"Она - не совсем типичный импрессионист, потому что сердце импрессионизма - это пейзаж. Моне, Писсарро, Сислей - очень значимые пейзажисты. А она действительно похожа на Эдгара Дега. Она - художник личности. Ее интересует человек, и особенно - мать и дети", - рассказывает куратор выставки Пьер Кюри.
При жизни Кассат была признана величайшей художницей в США и оказала значительное влияние на американских импрессионистов.
Выставка "Мэри Кассат, американская импрессионистка в Париже" продлится в музее Жакмар-Андре во французской столице до 23 июля.