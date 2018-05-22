Преступников можно преследовать

Преступникам на мотоциклах больше не уйти от погони. В Великобритании готовят поправки к закону, которые позволят полицейским преследовать злоумышленников, не опасаясь самим лишиться карьеры за опасное вождение.

До сих пор в стране действует правило, согласно которому правоохранитель может попасть под суд, если погоня закончится аварией и смертью или серьезными травмами для преступника. Этим, например, пользуются малолетние воры на скутерах: выхватывая сумку у прохожего, они зачастую сбрасывают шлем и совершают рискованные манёвры на дорогах. Полицейские просто не решаются пуститься вдогонку.

Но отныне правоохранители будут проходить дополнительную подготовку по вождению. Им также разрешат прибегать к некоторым опасным трюкам на дороге в случае преследования или получения вызова о теракте.

Реформу готовят на фоне ухудшения общей криминогенной обстановки в стране. В прошлом году мотоциклисты совершили в Лондоне более 23 тысяч преступлений. С начала января здесь убиты 62 человека.