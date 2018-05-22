Проституция как искусство

В Лондонской галерее Саатчи представлена работа французской фотожурналистки Лиззи Садин, лауреата премии Карминьяк в 2017 году. 36 фотографий рассказывают о росте торговли женщинами и принуждении проституции в так называемой "индустрии развлечений" в Непале. Лиззи сама представила нам свою выставку:

"Это снято в танцевальном баре в центре Катманду. Босс положил ее на пол и симулирует изнасилование. Я спросила его, зачем он это сделал, он ответил, что это для возбуждения клиентов, чтобы они заказывали больше напитков и девушек"

Садин завоевала расположение как торговцев, так и их жертв, иногда ей приходилось делать снимки тайком.

"Я фотографировала и прикрывалась веером, делая вид, что мне жарко. После того, как я сделала снимки, я ушла", - говорит Садин.

Подобное журналистское расследование стало возможно при помощи Фонда Карминьяк.

"Фотографы для нашей премии выбираются на основе проектов, а не уже проделанной работы. Им дается срок в минимум 6 месяцев и бюджет в 50 тысяч евро. Я думаю, что Лиззи Садин выиграла премию Карминьяк благодаря тому, что она отлично знакома с проектом и потому что она специалист своего дела. Она знает, как найти нужную информацию", - рассказывает директор премии Карминьяк Эмерик Глесе.

Лиззи побывала на непальской границе, где неправительственные организации пытаются объяснить молодым девушкам, что обещанное светлое будущее заграницей не имеет ничего общего с реальностью.

"Я хочу показать вам кое-что. Эта женщина общается с полицейским, охраняющим камеру с заключенным. У которого на футболке написано "Я не в опасности, я и есть опасность". И когда я ее увидела, я подумала, что я просто обязана сделать этот снимок"

Lizzie Sadin for Fondation Carmignac

У фотожурналистки получилось найти эстетику в этой жестокой реальности. На фотографиях нет никакой ретуши или обработки.

"Этими снимками я хочу показать Западным странам, что происходит в Непале. Это может быть небезопасно, но я этого не чувствую. Я об этом просто не думаю. Я делаю свою работу. Я фотожурналист и я обязана ее выполнять, и не важно в каких условиях я должна работать"

Выставка под названием "Ловушка" проходит в галерее Саатчи до 15 июня.