Вооруженные формирования террористической организации "Исламское государство" полностью уничтожены в бывшем лагере палестинских беженцев Ярмук в Дамаске. Эту территорию контролирует армия Сирии. Об этом сообщил в среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской. Сирийские вооруженные силы окончательно очистили от боевиков все пригороды Дамаска и подняли свой флаг над районом Хаджар-эль-Асвад на юге города.
Пригороды Дамаска освобождены
Пригороды Дамаска освобождены
"Когда Южный Дамаск был освобожден от террористов, наши силы вошли в этот район и начали работать повсюду и патрулировать его 24 часа в сутки, и теперь мы готовы помогать гражданам", - говорит офицер сирийской армии.
Бои за Хаджр-Эль-Асвад и Ярмук, который был последним оплотом боевиков в сирийской столице, шли около месяца. Сирийским военнослужащим приходилось отбивать у противника буквально каждый квадратный метр. Сейчас Ярмук, Восточную Гуту, Восточный Каламун патрулирует российская военная полиция.