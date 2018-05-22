История симпатизантов в истории Германии

Симпотизанты — так в Германии 1970-х называли тех, кого обвиняли в сочувствии террористам «Фракции Красной Армии». Спустя десятилетия после немецкого аналога охоты на ведьм режиссёр Феликс Мёллер предлагает посмотреть на эту историю глазами самих обвиняемых. Фильм «Наша немецкая осень» выходит в прокат на этой неделе.

Автор изложил серию событий конца 1977 г. так, как об этом говорили в его семье. Речь идёт о похищении и убийстве предпринимателя Ганса-Мартина Шлейера, о захвате самолёта «Люфтганзы» и о других терактах того времени. Родители Мёллера оказались в числе многих других деятелей науки и культуры, журналистов и преподавателей, которых травили как пособников террористов, в конечном счёте, из-за того, что они не разделяли консервативные взгляды.