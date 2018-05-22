Если завтра кризис — или война? Примерно так называется брошюра, которую власти Швеции собираются разослать в пять миллионов домохозяйств. В памятке — рекомендации, как себя вести в случае природных катаклизмов, промышленных аварий и информационных атак, а также — как заранее подготовиться к таким катастрофам.

«Мы заметили, что налицо дефицит информации. Мы провели опросы и исследования, которые ясно показали — шведы хотят знать, как лучше подготовиться к возможному кризису, как решать проблемы с продуктами, водой, электричеством, связью», — рассказывает директор управления ГО Швеции Дан Элиассон.

В Швеции и без брошюр есть те, кого в России называют «выживальщиками»: это люди, которые всю жизнь готовятся к катастрофе. Одна из их многочисленных задач — организовать автономное хозяйство. Всё своё: куры, овощи, полный подвал консервов, даже радиоприёмник на механической подзарядке и со встроенным фонариком.

Издания же для широкой публики в Швеции появились во время Второй мировой войны и исчезли в 1960-х, когда сверхдержавы начали договариваться и угроза ядерной войны немного отступила.

В сегодняшней брошюре война с неназываемым внешним противником — на последнем месте. Гораздо больше внимания памятка уделяет борьбе с информационным влиянием и распознаванию фейковых новостей.