Scorpions: концерт для квинтета с оркестром

Рок и классическая музыка снова на сцене: Scorpions собираются повторить в Афинах успех легендарных концертов с Берлинским филармоническим оркестром. О планах группы в преддверии греческого концерта рассказал Euronews её основатель и гитарист Рудольф Шенкер:

«Это отличный способ познакомить детей с классической музыкой, ну и, конечно, взрослые, кто придёт ради классической музыки, услышит Scorpions и увидит рок-шоу».

Вспоминая «Ветер перемен», Шенкер размышляет о будущем: «Когда был написан "Ветер перемен", мы были частью его. Мы были частью самой мирной революции на Земле. И в этом случае, чтобы измениться, надо сделать всего один шаг назад. Мы хотим разбудить людей и сказать: будьте осторожны, сейчас мы шагнём назад, не упадите, всего один шаг назад и затем мы снова пойдём вперёд».