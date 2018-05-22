"Академик Ломоносов" - в порту Мурманска. Здесь первую в мире плавучую атомную электростанцию, построенную в России, заправят ядерным топливом. Будущим летом она отправится за полярный круг на Чукотку, где приступит к выполнению своей главной задачи - обеспечению электроэнергией города Певек с населением в 5 тысяч жителей.
"Академик Ломоносов" в Мурманске
"Академик Ломоносов" в Мурманске
Мощность плавучего энергоблока позволяет снабжать энергией и гораздо более крупные города с населением до 200 тысяч человек. По мнению экспертов, это, прежде всего, важный символ освоения Арктики Россией. В то же время, из-за начала масштабного использования атомной энергии в регионе уже бьют тревогу защитники окружающей среды.