Подал в отставку мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман — известный как один из немногих региональных лидеров России, оппозиционных политике Кремля. Таким образом он выразил протест против запланированного изменения законодательства — отмены прямых выборов главы города.
Евгений Ройзман подал в отставку
Евгений Ройзман подал в отставку
Такое постановление ещё в начале апреля утвердило законодательное собрание Свердловской области. Теперь его рассматривают депутаты екатеринбургской думы — чтобы привести городские законы в соотвествие областным. Мэр отказался вносить этот вопрос в повестку дня и заявил о том, что «не желает легитимизировать чужое решение».