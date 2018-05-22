Легендарная EMI Music Publishing стала подразделением Sony Corporation в результате покупки крупного пакета акций на почти $2 млрд.
Sony Corporation приобрела EMI Music Publishing
Sony Corporation приобрела EMI Music Publishing
EMI Music Publishing - владелец и управляющий правами 2 млн музыкальных композиций, в списке имеются среди прочего хиты "Over the Rainbow", "Happy" Фэррела Уильямса, композиции Queen, Боуи, Синатры, Канье Уэста и Алишии Киз.
Об этом заявил Кэнъитиро Ёсида, президент Sony Corp.: "Sony передали права на интеллектуальную собственность, которые до этого держала EMI publishing. Когда формальности будут окончательно улажены, Sony станет крупнейшим обладателем прав на музыкальные грамзаписи де-факто и де-юре".
Президент корпорации добавил, что инвестиции усилят позиции японского гиганта в сфере интеллектуальной собственности, и, таким образом, он станет одной из крупнейших в мире компаний, продающих музыку всех жанровых направлений.
В текущем финансовом году Sony Corp. намерена получить от своего музыкального подразделения операционную прибыль в размере $1 млрд, через два года ее планируется увеличить на 25%.