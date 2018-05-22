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Россия

Мера пресечения Кириллу Серебренникову изменена не была.

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Мера пресечения Кириллу Серебренникову изменена не была.

Мера пресечения Кириллу Серебренникову изменена не была.
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Просьба Кирилла Серебренникова о разрешении ему работать и обсуждать спектакли с актерами и сотрудниками "Гоголь-центра" Мосгорсудом накануне удовлетворена не была.

Известному кино- и театральному режиссеру по-прежнему не позволено и пользоваться интернетом для удалённой работы с зарубежными постановками.

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Харитонов.

Он добавил, что его подзащитный находится под домашним арестом уже 9 месяцев, и никакой процессуальной необходимости в подобной мере пресечения на данной стадии, с его точки зрения, не имеется.

Серебренников не смог посетить и Каннский форум, в рамках которого была показана его работа "Лето", получившая награду кинофестиваля за лучший саундтрек.