Просьба Кирилла Серебренникова о разрешении ему работать и обсуждать спектакли с актерами и сотрудниками "Гоголь-центра" Мосгорсудом накануне удовлетворена не была.
Мера пресечения Кириллу Серебренникову изменена не была.
Мера пресечения Кириллу Серебренникову изменена не была.
Известному кино- и театральному режиссеру по-прежнему не позволено и пользоваться интернетом для удалённой работы с зарубежными постановками.
Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Харитонов.
Он добавил, что его подзащитный находится под домашним арестом уже 9 месяцев, и никакой процессуальной необходимости в подобной мере пресечения на данной стадии, с его точки зрения, не имеется.
Серебренников не смог посетить и Каннский форум, в рамках которого была показана его работа "Лето", получившая награду кинофестиваля за лучший саундтрек.