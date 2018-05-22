Иран ответил Майклу Помпео, пообещавшему в случае сохранения, как выразился госсекретарь США, "агрессивной внешней политики" самые жесткие в истории санкции".
"Мы подадим на США в суд"
"Мы подадим на США в суд"
В заявлении МИД Ирана сказано, что страна рассматривает "бесстыдные заявления госсекретаря США как очевидное вмешательство во внутренние дела и незаконную угрозу против государства-члена ООН, оставляя за собой право на судебное преследование".
Глава внешнеполитического ведомства Ирана отметил, что США остаются узником прежней провальной политики в регионе, и что за подобные действия они будут нести ответственность.
Первое публичное выступление Майкла Помпео было посвящено главным образом будущей стратегии отношений США с Ираном. Помпео заявил, что Вашингтон намерен не только возобновить американские санкции против Ирана, но и ввести новые, если Тегеран не сменит свой внешнеполитический курс.
Шеф европейской дипломатии Федерика Могерини, комментируя выступление Помпео, подчеркнула, что альтернативы ядерной сделки с Ираном не существует.
Санкции, которые Вашингтон намерен ввести, предполагают, что иностранные компании должны вывести свои активы из Ирана за определенный срок. В случае неисполнения, по словам Помпео, они будут нести за это ответственность перед Вашингтоном.