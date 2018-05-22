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Бельгия

Марка Цукерберга вызвали на "европейский" ковер

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Марка Цукерберга вызвали на "европейский" ковер

Марка Цукерберга вызвали на "европейский" ковер
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Во вторник евродепутаты зададут вопросы генеральному директору Facebook Марку Цукербергу, которые будут касаться в том числе и конфиденциальности персональных данных в крупнейшей социальной сети.

Слушания сделали открытыми после полемики, выплеснувшейся в прессу, сделали открытыми, а трансляция будет доступна на сайте Европарламента.

Стало также известно, что от британского парламента в адрес брюссельских коллег поступил список из полусотни вопросов, которые члены Палаты общин хотели бы задать Цукербергу, пока не принявшему приглашения побывать в Лондоне, чтобы объяснить, каким образом данные десятков миллионов пользователей попали в распоряжение политтехнологической компании Cambridge Analytica.

Новые правила, касающиеся охраны персональных данных, которые принял Европарламент, вступают в силу в конце этой недели.