Cчитается, что выставка цветов в фешенебельном Челси, открывающаяся во вторник - едва ли не самая престижная для садовников и тех, кто занимается растениеводством. Тем более, что начальник у них - сама монаршья особа.
Праздник цветов с политическим оттенком
Праздник цветов с политическим оттенком
В этом году тема экспозиции, складывающейся из разнообразных ландшафтов, посвящена так называемому "поколению "Виндраш" (так называют приехавших в Альбион выполнять самую грязную работу выходцев с Карибских островов).
Событие произошло 70 лет назад, но дебаты об иммиграции напомнили об этой острой по-прежнему социальной проблеме. В этом году выставка проводится уже в 105-ый раз.