Битва сезона: "Реал" против "Ливерпуля"

Без единого титула в этом сезоне или с главным клубным трофеем Европы? Вариантов у мадридского "Реала" только два. Чемпионское звание на национальном уровне и Кубок Испании упущены, так что спасти "королевский" клуб в этот сезоне может лишь одно – победа в Лиге чемпионов.

Заслуга игроков или помощь арбитров?

Путь к финалу у "Реала" получился неоднозначным. Практически после каждой игры с участием мадридцев звучала критика в адрес арбитров. Особенно примечательным в этом плане был ответный матч против "Ювентуса", когда рефери в добавочное время назначил пенальти в пользу "Реала". Потом любители футбола обсуждали спорный эпизод, произошедший в матче с "Баварией". Дотронулся ли Марсело рукой до мяча? После игры защитник мадридской команды признался, что нарушение было. Но судья пенальти не назначил.

Так или иначе именно мадридский клуб в эту субботу сыграет в решающем матче еврокубка. В прошлом году "Реал" праздновал победу в Кардиффе, таким образом став первой командой в истории Лиги чемпионов, сумевшей защитить свой титул. И сейчас "сливочные" хотят установить новый рекорд.

Зинедин Зидан, тренер "Реала": "Нам выпала удача третий раз подряд сыграть в финале. У нашего соперника - свои преимущества, а у нас - свои. Вы не можете говорить о том, что мы не жаждем этой победы или что мы стремимся к ней меньше, чем наш противник. Ничего подобного! И наш опыт в этом деле ничего не значит".

Фото: REUTERS/Sergio Perez

В лазарете "Реала" – ни одного игрока, так что Зидану есть, из кого выбирать. У болельщиков "королевского" клуба возник повод для беспокойства в начале мая: в игре с "Барселоной" травму получил Криштиану Роналду, но к финалу Лиги чемпионов португалец уже восстановился. Кто из нападающих составит ему компанию? Выйдут ли в стартовом составе Гарет Бэйл и Карим Бензема, спасший "Реал" в ответном матче с "Баварией"? Этот вопрос остается открытым.

Козыри "Ливерпуля"

На счету противника "Реала" - "Ливерпуля" – пять побед в Лиге чемпионов. Последний раз "красные" завоевывали трофей в 2005 году. Сейчас у "Ливерпуля" есть два козыря. Их имена – Мохаммед Салах и Роберто Фирмино. В 12 матчах нынешнего турнира египтянин и бразилец забили по 10 мячей. По этому показателю они уступают только Криштиану Роналду.

Юрген Клопп, тренер "Ливерпуля": "Реал" – очень хорошая команда. Но так и должно быть. До финала доходят только сильные команды. Хорошая новость в том, что и у нас сильные игроки. И мы горим желанием победить! Мы упорно работаем, чтобы воплотить нашу мечту в жизнь".

Фото: Reuters/Carl Recine

Победа в финале еврокубка– единственная возможность для "Ливерпуля" напрямую попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне. В турнирной таблице Английской премьер-лиги подопечные Юргена Клоппа идут на четвертом месте, а потому, если они не завоюют трофей в Киеве, то им придется пройти через квалификационный раунд.

Мнение со стороны

Испанский футболист Антонио Нуньес защищал цвета как мадридского "Реала", так и "Ливерпуля". В составе английской команды 13 лет назад он стал обладателем кубка Лиги чемпионов. Каковы его прогнозы на финальный матч? Своими мыслями он поделился с журналистом Euronews.

"Если у нападающих "Реала" день складывается хорошо, то они могут забить много голов любой команде мира. В случае с "Ливерпулем" ситуация обстоит примерно так же. У них есть сильные игроки, такие как Салах, которые могут решить исход матча. Мы уже видели, что если удача на стороне Салаха, то он способен в одиночку выиграть матч".

Кто увезет из Киева трофей и кто поборется зимой за звание лучшего клуба мира? Ответ мы узнаем уже в эту субботу. Обеим командам есть что терять, так что, без сомнений, биться они будут до последнего.