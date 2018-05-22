Скончалась одна из трех выживших в авиакатастрофе

23-летняя Греттель Ландрове, одна из трех выживших при крушении Boeing 737 под Гаваной, скончалась в ночь на понедельник. Таким образом число жертв падения самолета в минувшую пятницу возросло до 111 человек. Эта авиакатастрофа, отмечают аналитики, стала крупнейшей для гражданской авиации Кубы за последние 30 лет.