23-летняя Греттель Ландрове, одна из трех выживших при крушении Boeing 737 под Гаваной, скончалась в ночь на понедельник. Таким образом число жертв падения самолета в минувшую пятницу возросло до 111 человек. Эта авиакатастрофа, отмечают аналитики, стала крупнейшей для гражданской авиации Кубы за последние 30 лет.
Скончалась одна из трех выживших в авиакатастрофе
Скончалась одна из трех выживших в авиакатастрофе
Состояние двух других выживших при крушении самолета остается критическим. Они находятся в больнице имени Каликсто Гарсии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За их жизни борются более двадцати врачей различных специальностей.
Boeing 737 разбился 18 мая практически сразу после вылета из аэропорта Гаваны имени Хосе Марти. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана - Ольгин. Самолет упал в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас. На сегодняшний день идентифицированы останки 40 погибших при крушении. Ожидается, что процедура опознания займет несколько недель.
Причина крушения самолета пока неизвестна. На месте трагедии продолжают работать следователи. Пока найден только один из двух черных ящиков лайнера.
Деятельность авиакомпании Damojh, которой принадлежал разбившийся Boeing 737, будет приостановлена, говорится в заявлении Главного управления гражданской авиации Мексики. Последнюю перед катастрофой проверку самолет прошел в ноябре 2017 года, получив сертификат летной годности.