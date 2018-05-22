Саммит КНДР-США ещё может состояться

Несмотря на жёсткие заявления Пхеньяна Соединённые Штаты продолжают подготовку к президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом заявил сам Трамп во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Он выразил уверенность в том, что глава Северной Кореи решительно готов отказаться от разработок ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о готовности обеспечить личную безопасность Кима. По его словам Трампа, колебаниям северокорейского лидера могла способствовать его встреча с лидером Китая Си Цзиньпином, которого хозяин Белого дома назвал «игроком в Покер мирового класса».