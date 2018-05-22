Несмотря на жёсткие заявления Пхеньяна Соединённые Штаты продолжают подготовку к президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом заявил сам Трамп во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Он выразил уверенность в том, что глава Северной Кореи решительно готов отказаться от разработок ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о готовности обеспечить личную безопасность Кима. По его словам Трампа, колебаниям северокорейского лидера могла способствовать его встреча с лидером Китая Си Цзиньпином, которого хозяин Белого дома назвал «игроком в Покер мирового класса».
Саммит КНДР-США ещё может состояться
Саммит КНДР-США ещё может состояться
Вашингтон рассчитывает на выполнение ряда условий для проведения саммита в Сингапуре и Трамп признаёт, что угроза срыва мероприятия всё же велика. При этом он не считает это большой проблемой: «Если он состоится, это здорово, если нет — ничего страшного», — приводит слова президента Reuters. Трамп полагает, что даже если встречу не удастся провести в июне, она состоится позже.
Саммит в Сингапуре запланирован на 12 июня. Угрозы отменить встречу звучали с обеих сторон. Пхеньян заявлял о возможном срыве переговоров после начала совместных американо-корейских военных учений. Вице-президент США Майк Пенс говорил, что Трамп сам способен отказаться от встречи с Кимом, и не исключил возможность военного вторжения в КНДР.