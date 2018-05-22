Наводнения на Шри-Ланке

В результате наводнений и сильнейших ливней в юго-западной части острова Шри-Ланка пргибли по меньшей мере 8 человек, эвакуированы тысячи местных жителей. Они размещены в 80 временных лагерях. Стихия затронула 38 тысяч человек. По информации местной службы по борьбе с последствиями стихийных бедствий, частично повреждены или полностью разрушены в общей сложности около тысячи домов.

Шри-Ланка ежегодно подвергается влиянию юго-западного муссона, который приносит дожди и вызывает шторм в океане. Наибольшее количество осадков приходится на лето.