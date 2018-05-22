Расколы на Гавайях

На Гавайях вот уже 14 дней извергается вулкан Килауэа. Из-за сейсмической активности на земле появляются расколы. В минувший понедельник лава достигла океана, смешалась с соленой океанической водой и в результате химической реакции образовалось токсичное облако.

Власти острова Гавайи предупредили жителей и туристов не приближаться и держатся как можно подальше от ядовитого облака, так как его едкие пары при вдыхании могут быть смертельными. В регионе уже зафиксированы 23 трещины, образовавшиеся в связи с возросшей активностью вулкана.

На прошлой неделе местные службы спасения провели эвакуацию около 2 тысяч человек из опасной зоны. Килауэа - самый молодой из наземных гавайских вулканов и один из самых активных действующих вулканов на земле.