Матрёшки к ЧМ 2018

Кубок мира по футболу уже "на носу", и в России ожидают потоки иностранных туристов - футбольных болельщиков. Изготовители матрёшек в Нижнем Новгороде придумали новый дизайн их раскраски - под символику ЧМ-2018.

На западе "матрешка" - один из самых узнаваемых российских брендов. Их дарят детям и ставят на полку в доме рядом с редкими сувенирами из других частей света. Для гостей чемпионата матрёшек стали расписывать в новые цвета.

В Нижнем Новгороде, который примет у себя несколько матчей первенства, считают, что матрёшка - это лучший сувенир в память о проходящих здесь матчах.