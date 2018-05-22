Французские госслужащие против президента

«Мы передали премьер-министру Франции проект под названием “Сделаем это вместе”. Он предусматривает меры, которые направлены на сохранения за Национальной железнодорожной компанией SNCF статуса государственного учреждения.

Мы подготовили различные предложения, например, по снижению цен на билеты, по улучшению расписания и пунктуальности движения поездов, но правительство не хочет слушать. Вот почему работники бастуют.

У господина Макрона есть своё представление о мире, и это представление хорошо знакомо многим гражданам. Речь идёт о стремлении к большему либерализму и большему индивидуализму. И у нас в этой связи возникает вопрос: Всё ли в порядке в этом мире? Что происходит с уровнем бедности — он падает или растёт? Мы видим, что происходит во Франции и в других странах. Стало ли больше нестабильных заработков, временных контрактов, подработок. Проблема этих реформ заключается в том, что чем больше они продвигаются, тем больше они дают тем, у кого уже есть многое. А тем, у кого нет ничего, говорят: делитесь этим ничем».