Крупнейший британский производитель одежды Marks&Spencer объявил о намерении закрыть почти треть своих магазинов в Соединённом Королевстве в ближайшие четыре года. Речь идёт о сотне адресов.
Marks&Spencer закрывает магазины
Marks&Spencer закрывает магазины
В компании говорят, что это связано с программой реорганизации, которую проводят на фоне снижения финансовых показателей. Marks&Spencer уже закрыл более 20 магазинов одежды в Великобритании, сократив почти тысячу рабочих мест. Под ударом оказались прежде всего небольшие торговые точки с низкой посещаемостью.
Покупателей зовут в более крупные торговые центры. Кроме того компания делает ставку на электронные технологии: через интернет Marks&Spencer планирует продавать треть своей продукции. Вместо магазинов одежды планируют открыть десятки новых точек продажи еды.