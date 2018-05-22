Минута молчания в память о Манчестере

В Великобритании минутой молчания почтят память жертв теракта. Ровно год назад в Манчестере прогремел взрыв на концерте Арианы Гранде. Сама певица накануне впервые прокомментировала те события, заявив, что трагедия оказала огромное влияние на её мировоззрение и творчество.

Минута молчания пройдёт во всех государственных учреждениях. Поминальную службу в кафедральном соборе Манчестера посетят принц Уильям и премьер-министр Тереза Мэй.

Манчестерский теракт стал самым кровавым из пяти, произошедших в Соединённом королевстве в 2017 году. Его жертвами стали 22 человека, в том числе 12 детей. Ранения получили более 120.

Выступление певицы проходило на «Манчестер арене» — это один из крупнейших крытых стадионов Европы. Террорист-смертник взорвал себя сразу после окончания концерта, на выходе, ведущем к вокзалу и станции метро.

Исполнитель теракта — 22-летний Салман Абеди — родился в Великобритании, из ливийской семьи. По словам свидетелей, он смог беспрепятственно пронести бомбу, поскольку меры антитеррористической безопасности на концерте практически отсутствовали.

Следствие установило, что Абеди сам изготовил взрывное устройство, но оно было значительно сложнее — и надёжнее — чем встречавшиеся до тех пор. Ответственность за действия ливийца взяла на себя группировка «Исламское государство».

Как и во многих других случаях, экстремист был известен спецслужбам нескольких государств, но пристального наблюдения за ним организовано не было.