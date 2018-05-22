В Лас-Вегасе на аукционе продают личные вещи знаменитого комика Джерри Льюиса. Актёр и режиссёр, которого называют королём комедии, скончался в прошлом августе в возрасте 91 года.
Аукцион Джерри Льюиса
Аукцион Джерри Льюиса
Широкую известность он получил на рубеже 40-х – 50-х, выступая с певцом Дином Мартином. На торги выставлено множество сувениров этого периода, например золотые часы с дарственной надписью от Мартина. Этот дуэт был настолько популярным, что про двух актёров даже выпустили комиксы.
Ещё больше, чем в США, Льюиса полюбили во Франции: там его слава не меркнет до сих пор. В 2006 году американский комик даже стал кавалером ордена Почётного легиона.