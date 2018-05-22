Около 70 членов анархистской организации "Рувиконас" устроили нападение на Государственный совет Греции в центре Афин. Одна группа ворвалась в вестибюль, а другая стала бить стёкла и забрасывать здание банками с чёрной краской. В Государственном совете в это время шло совещание по вопросу о реформе системы социального страхования в Греции.
Анархисты напали на Госсовет
Анархисты напали на Госсовет
На своём сайте в интернете анархисты опубликовали заявление, в котором говорится, что таким образом они выразили протест против сокращения пенсий и против обращения с пожилыми людьми как со ставшей ненужной частью общества.
Роль греческого Государственного совета двойственна: это одновременно административный орган и Верховный административный суд страны.