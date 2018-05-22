Суд не дал арестовать Пучдемона

Суд земли Шлезвиг-Гольштейн в ФРГ вновь отклонил запрос генпрокуратуры об аресте бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона на время рассмотрения вопроса о его экстрадиции в Испанию. Прокуратура обратилась в суд в начале мая, объяснив свой запрос новой информацией полученной из Мадрида, доказывающей, по её мнению, что риск попытки Пучдемона покинуть территорию Германии велик. В прокуратуре заявили, что намерены добиться экстрадиции Карлеса Пучдемона.