Суд земли Шлезвиг-Гольштейн в ФРГ вновь отклонил запрос генпрокуратуры об аресте бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона на время рассмотрения вопроса о его экстрадиции в Испанию. Прокуратура обратилась в суд в начале мая, объяснив свой запрос новой информацией полученной из Мадрида, доказывающей, по её мнению, что риск попытки Пучдемона покинуть территорию Германии велик. В прокуратуре заявили, что намерены добиться экстрадиции Карлеса Пучдемона.
Суд не дал арестовать Пучдемона
Суд не дал арестовать Пучдемона
Он бежал из Испании в Бельгию, после того как Каталония в одностороннем порядке провозгласила независимость от Испании. Мадрид обвиняет экс-главу автономного сообщества и его соратников в сепаратизме, организации незаконного референдума и растрате государственных средств.
В конце марта каталонец был задержан в Германии на основании европейского ордера на арест, выданного испанскими властями. Но 5 апреля суд выпустил Пучдемона под залог в 75 тысяч евро. Он не может покидать территорию ФРГ и должен еженедельно отмечаться в полиции. Это решение пока остаётся в силе.