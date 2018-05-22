История детства глазами отца и сына

Москва, Минск, Тбилиси - жители уже нескольких столиц бывших советских республик посмотрели "Знаешь, мама, где я был?" - полнометражный анимационный фильм, созданный по рассказам и рисункам Резо Габриадзе его сыном.
В начале мая картину показали на Белом мосту Кутаиси в присутствии авторов. Корреспондент Euronews, Клаудио Росмино по окончании просмотра под открытым небом, спросил у известного грузинского сценариста, художника и основателя Театра марионеток в Тбилиси, какие чувства тот испытал.
"Этих чувств очень много, - говорит Резо Габриадзе, - и они пульсируют, все разные, и воспоминания... Интересно, что мост уже стал пешеходным. Раньше здесь проезжали большие машины, я застал на этом мосту и фаэтоны, ведь мне 82 года! Этот мост любим не только жителями Кутаиси, он построен два века назад и о нем очень много в грузинской литературе написано"...
Продюсером анимационного фильма, снятого при поддержке Министерства культуры России, стал Тимур Бекмамбетов. Критики не скрывают очарования перед этой удивительной историей детства художника, в которой реальные факты причудливо перемешаны с фантазиями и снами десятилетнего мальчишки. Работа над картиной заняла у Лео Габриадзе, до сих пор снимавшего игровые фильмы, более 20 лет. В ее основе - более 500 рисунков его отца.
"Это замысел моего сына Левана, - продолжает Резо Габриадзе, - а поскольку он с детства многое слышал о моем городе и обо всем остальном, он и руководил работой. Я счастлив, что все это его интересовало. Как отец, я конечно, волновался в этот вечер и как зритель тоже. Но сейчас волнение прошло, я рад и хочу сказать, что мне приятно было с ним работать"...
Картина уже удостоилась приза за лучший полнометражный фильм и приза имени Тонино Гуэрра за лучший сценарий (для Резо Габриадзе) на прошедшем в марте Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале.
"Знаешь, мама, где я был?" стал также участником официальной программы престижного Международного кинофестиваля документального кино в Амстердаме (IDFA), а в июне он примет участие в Фестивале двух миров в итальянском Сполето.