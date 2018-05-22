История детства глазами отца и сына

Москва, Минск, Тбилиси - жители уже нескольких столиц бывших советских республик посмотрели "Знаешь, мама, где я был?" - полнометражный анимационный фильм, созданный по рассказам и рисункам Резо Габриадзе его сыном.

В начале мая картину показали на Белом мосту Кутаиси в присутствии авторов. Корреспондент Euronews, Клаудио Росмино по окончании просмотра под открытым небом, спросил у известного грузинского сценариста, художника и основателя Театра марионеток в Тбилиси, какие чувства тот испытал.