Французские госслужащие против

Во Франции проходят масштабные акции протеста госслужащих. Во вторник тысячи людей вышли на улицы около 140 городов по всей стране. В Париже в манифестации приняли участие 16 тысяч человек - врачей, учителей, студентов, пенсионеров. Всех их объединяет - уже в третий раз с момента избрания Эммануэля Макрона на президентский пост - недовольство государственной соцполитикой.

"Ситуация крайне проста: если у нас есть средства, у нас есть и доступ к медицинской помощи высокого качества. В обратном случае, доступа нет. Мы не желаем жить в подобном обществе. У нас другие ценности", - говорит лидер Всеобщей конфедерации труда Франции Филипп Мартинез.

Французы выступают против сокращения рабочих мест в госсекторе, набора сотрудников по временным контрактам, заморозки индексации зарплат. Всего сегодня в стране 5,7 млн бюджетников.

Организаторы манифестаций - крупнейшие национальные профсоюзы.

"Наш профсоюз еще никогда не видел слез тех, кто просят как можно быстрее их уволить. В среду у меня встреча с медсестрой и сиделкой, которые просто больше не могут работать в государственной больнице, не могут терпеть созданных условий. Медицинские услуги полностью приватизированы. Персонал этого не выдерживает", - говорит анестезист из Вильнёв-Сен-Жорж Жан Мартэн.

В ходе манифестации в Париже между протестующими и полицией произошли столкновения. Правоохранители применили слезоточивый газ и водометы. Арестованы 17 человек.