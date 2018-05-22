Рабство в пост-кризисной Европе

“Вы можете подумать, что рабство осталось в прошлом, да в книгах об истории. Но в некоторых формах оно всё еще существует во многих странах Европы, скрытое от наших глаз, но присутствующее во многих секторах экономики, – передаёт корреспондент Евроньюс Елена Кавалоне. – В связи с 10-й годовщиной принятия Европейской конвенции о борьбе с торговлей людьми программа “Вкратце из Брюсселя” обращает взгляд на эту реальность”.

В центре Брюссселя, буквально под учреждениями Евросоюза, мигрантов подвергают современным формам рабства. Марокканец Мохаммед приехал без документов. Он провёл несколько месяцев на ремонте метро, получая 50 евро в день. Его портрет с коллегами украшает станцию. Но условия, в которых они трудились, скорее жестокие, чем героические.

«Нас вызывали на такие задания, которые другие выполнять не хотели. Однажды я отработал подряд 8 часов, ещё 8 и ещё 8, то есть сутки без перерыва, – вспоминает Мохаммед. – Всегда есть риск быть уволенным, поэтому приходится вести себя безропотно. Мы живём в страхе. Наша каждодневная жизнь – это страх».

В период восстановлаения после экономического кризиса безработица среди местного населения падает, и оно становится разборчивее в своей карьере. Одновременно, как явствует из последнего доклада Совета Европы, по всему ЕС усиливается эксплуатация мигрантов, беженцев и лиц, нелегально переправленных из других регионов, подчас против их воли.

Им дают самую черную и неблагодарную работу, порой заставляют торговать своим телом.

Бельгийская общественная организация Surya, предоставляют убежище тем, кого используют как рабов и подвергают насилию. Им помогают обрести официальный статус, избежав депортации, выучиться какому-то общественно-полезному делу, наняться на хорошее место.

«Иммиграция становится все более скрытой, – говорит её глава Кристиан Молдерс. – В нашей стране подвергаются эксплуатации всё больше иностранцев. Недавний экономический кризис создал потребность в дешевой рабочей силе».

В Бельгии действуют и государственные центры регистрации и трудоустройства мигрантов. Расследованием контрабанды живым товаром занимается прокурор города Льеж. Он знает, что часто их жертвы тоже не раскрывают правды о том, как с ними обращались:

«Первые слова, которые от них слышишь, редко все объясняют, потому что эти люди испытывают посттравматический стресс, – говорит Фредерик Курц. – И тогда адвокаты контрабандистов говорят в суде: “видите, эта жертва не заслуживает доверия, сначала она подаёт жалобу, а потом делает заявление в совсем другом смысле”.

Власти ЕС призывают полицию, профсоюза, неправительственные организации и частный сектор лучше координировать свои усилия в борьбе с современным рабством.